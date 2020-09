Profilattici usati, lavati e rivenduti come nuovi: maxi sequestro di 345mila preservativi in Vietnam

Una storia che lascia allibiti. Più di 360 chilogrammi di contraccettivi di seconda mano – equivalenti a 345.000 preservativi – sono stati sequestrati da un magazzino vicino a Ho Chi Minh City, a seguito di una soffiata di un residente. I filmati trasmessi dall’agenzia statale Vietnam Television (VTV) hanno mostrato dozzine di grandi sacchi contenenti i profilattici usati sparsi sul pavimento dell’edificio a Binh Duong. La persona che ha affittato il magazzino ha detto di aver ricevuto “un numero imprecisato mensile di preservativi usati da una persona sconosciuta”, ha riferito il quotidiano di stato.

Una donna è stata arrestata durante il blitz e ha poi rivelato alla polizia che i profilattici usati sono stati prima bolliti in acqua, poi essiccati e rimodellati su un fallo di legno prima di essere riconfezionati e rivenduti.

La donna detenuta ha detto di aver ricevuto 0,17 dollari (13 centesimi) per ogni chilogrammo di preservativi riciclati che ha prodotto.

Non è ancora chiaro quanti dei preservativi riciclati fossero già stati venduti, ha riferito Vietnam TV, ma quel che è certo è che venivano rivenduti nei mercati locali.

