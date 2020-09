Presentazione ufficiale del nuovo presidente dello Yacht Club Capri Achille d’Avanzo a Marina Grande.

Il neo presidente dello Yacht Club Capri Achille d’avanzo nell’avviare un nuovo corso primi fra tutti ha voluto incontrare gli allievi della Scuola Vela del Circolo Isolano ed i loro genitori. Alla manifestazione ha presenziato il Sindaco del Comune di Capri Marino Lembo, il Vicesindaco e assessore allo Sport Ciro lembo e l’assessore alla Sanità Bruno D’Orazi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Tra le altre autorità presenti: il Comandante dei Carabinieri della stazione di Capri ed una rappresentanza della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto. Il Presidente d’Avanzo nel suo intervento ha voluto illustrare agli allievi ed ai genitori il programma della scuola e delle attività agonistiche – sottolineando che -l’attività giovanile sarà il fulcro delle attività del circolo.Importante, ha sottolineato il nuovo Presidente, anche la nascita della sinergia dello Yacht Club Capri con l’Associazione No border, con lo scopo di far godere il mare non solo a vela ma anche sotto la sua superficie a quei portatori di disabilità che attraverso l’utilizzo di un’imbarcazione attrezzata ed istruttori qualificati potranno provare l’esperienza di una immersione in piena sicurezza”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 25 ottobre e sarà la prima regata, dopo il lockdown, quando si svolgerà nelle acque di Capri la VI Edizione del Trofeo Galli riservato alle imbarcazioni optimist.