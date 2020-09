Presentazione del libro  LA DOLCE SFIDA MONDIALE di Matteo Cutolo

“LA DOLCE SFIDA MONDIALE” è il titolo del libro di Matteo Cutolo edito dalla Input Edizioni, che verrà presentato lunedì 28 settembre 2020 alle ore 18.00 presso il Museo Archeologico MAV di Ercolano in provincia di Napoli.

La presentazione moderata da Angela Merolla direttore del Gruppo Artisti del Gusto, vedrà l’intervento dell’editore Giuseppe Rotolo, della responsabile nazionale del Cake Design Cinzia Lotti e del maestro pasticciere Matteo Cutolo.

Il libro narra la storia di tre uomini accomunati dalla medesima passione e dalla stessa professione, le loro vite s’incrociano e si intrecciano, coese e sinergiche a rappresentare l’Italia al World Trophy of Pastry, Ice Cream and Chocolate 2017 di Milano in occasione della Fiera specializzata Host, competizione organizzata dalla F.I.P.G.C. per le categorie del cioccolato, del pastigliaggio e dello zucchero artistico.

Vivono insieme momenti adrenalinici e intense emozioni nel realizzare le loro tre opere originali di alta pasticceria, frutto artistico di visione coraggiosa, capaci di sfidare le leggi statiche con le quali saliranno sul gradino più alto del podio.

La storia appassionante di pasticcieri provetti, autentici maestri nelle loro rispettive specializzazioni:

Matteo Cutolo della Pasticceria Generoso di Ercolano, l’arte gelatiera è nel suo DNA.

Enrico Casarano della Pasticceria Dulce di Casarano, salentino talentuoso, le sue mani con il cioccolato sanno fare di tutto.

Giuseppe Russi della Pasticceria Russi di Laterza nel Tarantino, il suo campo d’elezione sono le torte moderne e le monoporzioni.

LA DOLCE SFIDA MONDIALE è anche tecniche e suggerimenti tecnici sul gelato, il cioccolato e i dolci moderni.

La presentazione del libro è solo su invito e si svolgerà nel rispetto delle linee guida per la sicurezza anti COVID-19.

Angela Merolla