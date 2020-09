Praiano. Strada ancora interdetta, M5S: “Per l’Anas sono necessari i lavori di sicurezza del costone per poter riaprire”.

A causa di un incendio che è divampato lungo la scarpata e che ha provocato la caduta di pietrame, si è resa necessaria l’interdizione al transito, dal km 18,300 al km 18,600 nel territorio comunale di Praiano, in Costiera Amalfitana. Attualmente, è stato rimosso un new jersey, per permettere almeno alle ambulanze di passare.

Positanonews ha ascoltato le parole dei consiglieri del Movimento Cinque Stelle del Comune di Praiano, i quali ci hanno detto: “Noi abbiamo parlato con un responsabile Anas a Roma, il quale ci ha confermato parte di ciò che diceva Anna Maria. Ossia, per far si che l’Anas riapra la strada ci sono alcuni privati che devono mettere in sicurezza il loro costone. Quindi, o il Comune di Praiano in deroga fa i lavori per poi far pagare alle utenze, oppure devono essere i privati a fare i lavori. Fino a quando questi lavori non saranno fatti, l’Anas non potrà riaprire la strada”.