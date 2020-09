Praiano. Strada ancora chiusa, si spera sempre. Grazie Mobility Amalfi fa servizio fino all’interruzione da Positano . GLI ORARI

Praiano ( Salerno ) . Ieri sera sulla interruzione della S.S. 163 Amalfitana che divide Positano da Praiano e Amalfi. Una Costiera amalfitana che poteva avere un settembre eccezionale penalizzata da questa chiusura dell’ANAS dopo un vile incendio che ha avvolto il Sentiero degli Dei. Tutti i giorni sopralluogo di Positanonews, ma questa volta non avevamo il mezzo, cominciavamo a preoccuparci nel buio della notte per il ritorno. Ma gli autobus della Mobility Amalfi Coast della famiglia Rianna stanno continuando a portare avanti il collegamento Praiano Positano con gli stessi orari, aggiungendo uno mattutino, alle 7,30 da Laurito, assolutamente necessario per i lavoratori, fino a mezzanotte. INOLTRE il servizio arriva fino al Picco Sant’Andrea, quindi al limite della barriera dal lato Lurito di Positano, e fino all’Hotel Tritone, al limite della barriera lato Praiano. Insomma pochi metri a piedi . Questo ci ha rasserenato e tranquillizzato. Bene, grazie e buon lavoro a voi e a tutto il vostro staff da Positanonews . Purtroppo sono innumerevoli comunque i disagi per chi non può incastrare gli orari, per i fornitori, per gli NCC che per portare i clienti a Pompei e il Vesuvio o altrove e tornare indietro devono farsi il giro per Agerola , speriamo che prevalga il buon senso.

