Praiano. Rimosso un new jersey per permettere alle ambulanze di passare, l’ANAS si era dimenticata che c’erano famiglie in trappola

Praiano ( Salerno ) Rimosso un new jersey per permettere alle ambulanze di passare, l’ANAS si era dimenticata che c’era gente in trappola . Ancora isolata dunque Positano dal resto della Costiera amalfitana . L’interdizione al transito si era resa necessaria a causa di un incendio che era divampato lungo la scarpata e che ha provocato qualche caduta di pietrame.

L’interruzione è proprio poco dopo il confine di Laurito con Positano fra l’ Hotel Il Piccolo Sant’Andrea e l’Hotel Il Tritone, all’interno della interdizione, costuita da due barriere, diverse case con famiglie in trappola e persone che hanno anche problemi di salute.

Un applauso a chi sta gestendo questa situazione è doveroso. Mettere una chiusura formale , e così segnalare l’eventuale pericolo, come avviene ovunque non era sufficiente?

La Regione Campania che fa? E le istituzioni? In Giappone avrebbero risolto in 48 ore, ma anche nel resto d’ Europa. Per piacere!

Il sindaco di Positano Michele De Lucia scondertato “Sto cercando di dialogare con l’Anas per risolvere al più presto questa situazione e gli ho anche segnalato la necessità per il 118 di poter passare per soccorrere le famiglie in difficoltà, con questa chiusura le ambulanze non sarebbero potute passare mettendo a rischio vite umane”