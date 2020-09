Praiano-Positano. Un gesto di riconoscimento per i Lucibello, che ringraziano

Praiano-Positano. Oggi un lavoratore ha consegnato un dolce per tutti gli addetti della società Lucibello. Un gesto di riconoscimento e apprezzamento per il loro sforzo per il bene dei cittadini durante questo periodo di disagio per la S.S. 163 chiusa dopo l’incendio. “I Lucibello ringraziano per il gesto”.

Grande successo per l’iniziativa della società Noleggio Barche Lucibello vista la chiusura della strada e la difficoltà per i lavoratori di raggiungere Positano. I Lucibello hanno messo a disposizione una navetta gratuita per la gente che lavora con partenza da Praiano.