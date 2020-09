Praiano-Positano, questo fine settimana senso unico alternato per la S.S. 163

Praiano-Positano, aggiornamenti sulla situazione della Strada Statale 163. Come anticipato da Positanonews, la strada interessata dai lavori di bonifica ai costoni rocciosi riapre a senso unico alternato. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, il tratto interessato (dal chilometro 18,300 al 18,600) sarà percorribilie da oggi pomeriggio e per tutto il fine settimana. La transitabilita sarà regolata da semaforo.

Salvatore Gagliano, già consigliere regionale ed ex sindaco di Praiano, in un’intervista a Positanonews ha dichiarato: Spero tanto che per venerdì pomeriggio si riesca ad aprire a senso unico alternato così come avviene da tempo al bivio di Amalfi e a Vietri sul mare, per poter agevolare tutti nei fine settimana, visto che la stagione estiva e’ ancora in corso ed il movimento turistico aumenta notevolmente“. Senz’altro il suo augurio è stato di buono auspicio.