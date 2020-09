Praiano – Positano, oggi SS 163 chiusa dalle 8 alle 18

Praiano–Positano. Aggiornamenti sulla situazione della Strada Statale 163. Dopo il fine settimana richiude la SS163 dalle 8 del mattino alle 18, il tratto interessato (dal chilometro 18,300 al 18,600) resterà chiuso per i lavori di bonifica del costone della Costiera amalfitana . Potranno circolare solo i pedoni dalle 12 alle 13. La strada resterà chiusa per consentire il proseguimento dei lavori dopo l’incendio che è arrivato fino ad Agerola al Sentiero degli Dei. Il senso unico alternato con semaforo sarà istituito, invece, ogni sera fino al mattino successivo e da venerdì alle 18, compresi tutto sabato e domenica, per tutto il week end fino a lunedì alle 8

La SITA da Sorrento ad Amalfi e Salerno non passa finchè la strada non sarà stata messa in sicurezza.

Fra poco i inizieranno anche i lavori di pulizia e sgombero del materiale franato dal versante roccioso sovrastante la statale, nel punto in cui il costone è privo di rete protettiva.