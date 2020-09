Praiano-Positano, lunedì 7 settembre iniziano i lavori di bonifica della S.S. 163

Praiano–Positano. Prenderanno il via lunedì 7 settembre i lavori di bonifica e messa in sicurezza dei costoni rocciosi che percorrono la Strada Statale 163 Amalfitana. La strada è chiusa da domenica al traffico veicolare per rischio caduta massi provocato dall’ultimo vasto incendio che ha interessato l’area.

Il Genio Civile di Salerno ha stanziato le somme necessarie ai lavori di somma urgenza incaricando una ditta specializzata che si occuperà, nei tempi necessari, del taglio della vegetazione spontanea e del disgaggio di massi in bilico e altri frammenti rocciosi. Laddove necessario potrebbe essere prevista l’installazione di reti metalliche di protezione. Stando alle prime stime, necessaria almeno una settimana di lavoro intenso.

Intanto la Statale 163 Amalfitana resta chiusa tra il chilometro 16,300 e il 16,600, nella località Laurito del comune di Positano, sbarrata con barriere in calcestruzzo.