Positanonews, con i suoi inviati Lucio Esposito e Sara Ciocio, era presente sulla SS 163 Amalfitana per documentare l’apertura della strada che collega Positano con Praiano, chiusa a seguito degli incendi verificatisi a fine agosto e che oggi riapre a senso unico alternato dal km 18,300 al km 18,600, ricadente nel territorio comunale di Praiano. La circolazione viene regolamentata da un impianto semaforico e da lunedì inizieranno i lavori di pulizia e sgombero del materiale franato dal versante roccioso sovrastante la statale, nel punto in cui il costone è privo di rete protettiva. Da lunedì 14 settembre, come concordato con il Comune di Praiano, il tratto della statale sarà nuovamente chiuso in orario diurno nella fascia compresa tra le 8.00 e le 17.00 ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza. Il senso unico alternato sarà istituito, invece, ogni sera dalle 17.00 fino alle 8.00 del mattino successivo.