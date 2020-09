Praiano-Positano. L’Anas: “Attivo sulla S.S. 163 senso unico alternato fino al 31 ottobre”

Praiano–Positano. L’Anas: sulla S.S. 163 “amalfitana” attivo il senso unico alternato per i lavori di stabilizzazione dei costoni rocciosi fino al 31 ottobre.

Ecco quanto riportato da una nota dell’Anas.

· il provvedimento è stato attivato al termine del periodo d’esodo estivo, nel rispetto di quanto condiviso con il Territorio e precedentemente comunicato da Anas

· attivo fino al prossimo 31 ottobre

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” è attivo, fino al prossimo 31 ottobre, il senso unico alternato tra il km 10,100 ed il km 10,400 nel territorio comunale di Positano (SA).

Il provvedimento è necessario per l’esecuzione di attività, in particolare da eseguirsi in quota, nell’ambito dei lavori di stabilizzazione dei costoni rocciosi incombenti sulla statale, in provincia di Salerno.

L’intervento entra così nel vivo, nel rispetto di quanto condiviso con il Territorio e precedentemente comunicato da Anas, al termine del periodo d’esodo estivo