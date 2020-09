Positano/Praiano. Come aveva già annunciato nel corso della giornata di ieri il Vice Sindaco di Praiano, in Costiera Amalfitana, Anna Maria Caso, la mattina di mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 7.30 era il giorno indicato per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il km 18.300 e il km 18.600, tra i Comuni di Positano e Praiano, a seguito dell’incendio del costone sovrastante.

Ad oggi, invece, ci troviamo ancora una volta a documentare in esclusiva una strada sulla quale si transita ancora a piedi nonostante i lavori. Un disagio enorme al quale siamo costretti ad assistere da settimane, come i lavoratori che ogni giorno sono costretti ad attraversare sotto il sole cocente il tratto interdetto. L’accesso all’area interdetta, ricordiamo, in caso di lavori è consentito solo agli addetti agli interventi di messa in sicurezza, mentre le aree limitrofe (entro i 10 mt. dalle barriere attualmente esistenti) dovranno essere lasciate libere da persone e/o cose, per consentire le manovre dei mezzi di lavoro.

Nonostante il prezioso aiuto dei Lucibello, che hanno messo a disposizione alcune corse via mare per i lavoratori, restano gli enormi limiti a cui sono sottoposti i cittadini: coloro che vanno al lavoro via mare a Positano, ad esempio, sono costretti a pagare il parcheggio alla Praia.

“E’ una vita che succede tutto questo, ormai siamo abituati. Ma non è normale.” Commenta una ciclista che percorre il tratto con altre decine di “pendolari”.