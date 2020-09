Praiano/Positano. Grande successo dello shuttle dei Lucibello. Grande successo per l’iniziativa della società Noleggio Barche Lucibello vista la chiusura della strada e la difficoltà per i lavoratori di raggiungere Positano, che mette a disposizione una navetta gratuita per la gente che lavora con partenza da Praiano ore 7:30 – 8:30 – 9:30 – 13:15 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00.

“E’ stata una volontà della società tutta – ha detto a Positanonews Nino Lucibello CEO dei Lucibello e consigliere comunale -, vediamo quotidianamente il disagio dei tanti lavoratori che vengono a Positano e che contribuiscono a portare le nostre aziende, è un gesto che facciamo come cittadini.”

Infatti, considerata l’entità dei lavori, permane il divieto di transito veicolare e pedonale della S.S.163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il km 18.300 e il km 18.600, tra i Comuni di Positano e Praiano: l’accesso all’area interdetta sarà consentito solo agli addetti ai lavori mentre le aree limitrofe (entro i 10 mt. dalle barriere attualmente esistenti) dovranno essere lasciate libere da persone e/o cose, per consentire le manovre dei mezzi di lavoro.