Praiano-Positano, Anna Maria Caso sulla riapertura parziale della S.S. 163: “Tiriamo un sospiro di sollievo. Abbiamo lavorato h24”

Praiano-Positano. Il vice sindaco facente funzione di Praiano, Anna Maria Caso, in esclusiva a Positanonews rilascia i primi commenti di gioia sulla riapertura, seppur parziale, della Strada Statale 163. “Siamo stati sul posto, nei pressi della frana, 24 ore al giorno”, ha raccontato Caso.

“Tiriamo finalmente un sospiro di sollievo. Siamo felici di questa soluzione. Ora aspettiamo l’ordinanza ufficiale”, ha aggiunto. Come anticipato da Positanonews, la strada interessata dai lavori di bonifica ai costoni rocciosi riapre a senso unico alternato. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, il tratto interessato (dal chilometro 18,300 al 18,600) sarà percorribilie da oggi pomeriggio e per tutto il fine settimana. La transitabilita sarà regolata da semaforo.

Lunedì mattina riapre il cantiere e dalle 8.00 alle 17.00 non è consentito il traffico veicolare. E si passa a piedi compatibilmente con le esigenze del cantiere. Ma dalle 18.00 alle 8.00 del giorno dopo si ripristina il traffico veicolare a senso unico alternato. Questo fino a conclusione dei lavori, mi auguro presto.

Mi scuso ancora per l’enorme disagio e vi ringrazio per la collaborazione fin qui dimostrata.

