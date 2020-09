Praiano. Nuovo orario del Cimitero Comunale in vigore dal 1 settembre 2020

Praiano. A partire da martedì 1 settembre sono entrati in vigore i nuovi orari del Cimitero Comunale del paese della costiera amalfitana, così come previsto dall’Ordinanza n. 41 del 31/08/2020 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza)

Lunedì: 08.00 – 12-00 / 17.00 – 19.00

Martedì: Chiuso

Mercoledì: 08.00 – 12-00

Giovedì: 08.00 – 12-00 / 17.00 – 19.00

Venerdì: 08.00 – 12-00

Sabato: 08.00 – 12-00 / 17.00 – 19.00

Domenica: 08.00 – 12-00

Nell’ordinanza si precisa inoltre che: