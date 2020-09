Praiano. Messi i new jersey dall’ANAS sulla S.S. 163 fra Positano e Amalfi

Praiano ( Salerno ) . Messi i new jersey dall’ANAS sulla S.S. 163 fra Positano e Amali La strada statale 163 “Amalfitana” è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 18,300 al km 18,600 nel territorio comunale di Praiano senza possibilità di poter spostare la barriera quindi ; l’interdizione al transito si è resa necessaria a causa di un incendio che è divampato lungo la scarpata e che ha provocato la caduta di massi e detriti lungo la carreggiata.

In molti però non avrebbero visto questa massa ingente di pietre da giustificare un provvedimento così drastico in un momento così difficile per il turismo in Costiera amalfitana e in Campania a causa del lockdown per il coronavirus Covid-19, a Ravello la strada è ufficialmente chiusa, c’è il rischio di colate a valle, eppure si passa, a proprio rischio e pericolo.

Non solo , se parliamo di pericolo alla prima caduta di pietrame, che comunque c’è sempre, allora dovremmo chiudere definitivamente la metà delle strade in provincia di Napoli e Salerno. Il rischio c’è , inutile negarlo, ma la valutazione di una chiusura del genere in queste condizioni imporrebbe analogo intervento ovunque e in tutta la Costiera amalfitana che, per l’immanente rischio idrogeologico, non ha un centimetro che possa essere detto sicuro.

Per la circolazione proveniente da Vietri la deviazione è sulla A3 “Napoli-Salerno”; per il traffico proveniente da Maiori la deviazione è al valico di Chiunzi, mentre per i mezzi provenienti da Amalfi il traffico viene deviato per Agerola; deviazioni segnalate in loco, così come per le altre direzioni

Intanto vediamo una inerzia delle istituzioni che speriamo non intervengano alle calende greche, messa in ginocchio Praiano, ma anche Positano e la Costiera amalfitana soffre questa chiusura nel silenzio di tutti.