Praiano, la domanda per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri scolastici

FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO

L’Amministrazione comunale porta a conoscenza degli interessati che la Giunta regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 646 del

30.06.2020, pubblicato sul BURC n. 134/2020, ha approvato il Piano di Riparto del fondo statale tra i Comuni sul cui territorio insistono scuole secondarie di I e II grado per la fornitura gratuita e semigratuita del libri di testo per l’anno 2020/2021 a favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola dell’obbligo e quella superiore assegnando al nostro Ente l’importo complessivo di € 2.791,01

Rende Noto

Che possono presentare domanda di partecipazione, a mente del citato decreto regionale n. 646 del 30.06.2020, i genitori degli studenti o coloro che rappresentano i minori, frequentanti la scuola dell’obbligo e quella secondaria superiore in possesso di reddito familiare che rientri nelle seguenti fasce di reddito:

• Fascia 1 reddito ISEE da €. 0 a €. 10.633,00

• Fascia 2 reddito ISEE da €. 10.633,01 a €. 13.300,00

In base alle indicazioni regionali, si precisa:

– Che il rimborso, totale o parziale della somma spesa e adeguatamente documentata è ammissibile esclusivamente per l’acquisto di libri di testo, contenuti didattici alternativi relativi all’anno di frequenza e non altro materiale quale cancelleria, quaderni, atlanti, vocabolari ecc..

– Che le risorse disponibili su finanziamento regionale verranno prioritariamente destinate a coloro che rientrano nella fascia 1;

– Che, solo nell’ipotesi di eventuali risorse residue, dopo la copertura dei richiedenti con ISEE di fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2, atteso che “in caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono procedere qualora ne sussista la necessità, ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo (secondaria I grado e fino al II anno superiore) e per la scuola superiore (III, IV e V anno) nonché possono utilizzare eventuali fondi economizzati negli anni scolastici precedenti al fine di impinguare il fondo loro attribuito”;

– Che l’importo del contributo sarà necessariamente contenuto entro i limiti della spesa complessiva sostenuta e non potrà superare il limite massimo determinato dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca prot 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013;

I richiedenti, con attestazione ISEE pari a zero, dovranno dichiarare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi

da cui il nucleo ha tratto sostentamento utilizzando l’apposito modello (Allegato B).

Le domande compilate secondo il modello (allegato A), disponibile presso le Segreterie degli Istituti scolastici e sul sito

internet del Comune di Praiano, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto

Comprensivo “L. Porzio” entro e non oltre il 15/10/2020 pena l’esclusione e farà fede il timbro di ricezione della scuola

allegandovi:

• copia dell’attestazione ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate, in corso di validità al momento della

presentazione dell’istanza (DPCM 159/2013 e s.m.i.);

• fattura parlante (elenco dei libri con relativo prezzo), intestata allo studente o uno dei genitori;

• fotocopia del codice fiscale;

• copia del documento di identità del richiedente;

• copia dell’IBAN esclusivamente bancario o postale del richiedente.

Saranno escluse le domande mancanti del timbro della scuola attestante l’iscrizione presso la stessa per l’anno

scolastico 2020/2021 e carenti della documentazione.

Si precisa, altresì, sin d’ora, che le domande corredate da attestazione ISEE superiore alle soglie previste o mancante di

allegati si intendono automaticamente archiviate senza ulteriore comunicazione ai richiedenti.

L’Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore informazione ai seguenti recapiti: tel. 089 8131917,

pec: servizi.sociali.praiano@asmepec.it; e-mail: servizisociali@comune.praiano.sa.it.

