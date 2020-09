Praiano ( Salerno ) Questa mattina in seguito al provvedimento della Regione Campania , sono iniziati i lavori

Per la messa in sicurezza del costone roccioso oggetto dell’incendio fra sabato e domenica al confine con Positano Soddisfazione e’ stata espressa dall’operatore turistico Salvatore Gagliano già Consigliere a regionale oltre che Sindaco di Praiano

"Peccato che dopo i tanti ben problemi nell'ultima settimana abbiamo avuto anche questo serio problema che ha ulteriormente danneggiato sia la vivibilità che l'economia locale, viste anche le grandi difficoltà che incontrano giornalieramente i tanti pendolari che si spostano fra Positano e Praiano e viceversa . Spero tanto che per venerdì pomeriggio si riesca ad aprire a senso unico alternato così come avviene da tempo al bivio di Amalfi ed a Vietri sul mare per poter agevolare tutti bei fine settimana , visto che la stagione estiva e' ancora in corso ed il movimento turistico aumenta notevolmente. Noi lo speriamo e ci affidiamo molto sul grande impegno della ditta esecutrice dei lavori ."