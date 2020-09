Praiano, il sindaco p.t. Anna Maria Caso: “Stanziati i fondi per riaprire la SS 163. Speriamo avvenga nei prossimi giorni”

Costiera Amalfitana. Il sindaco pro tempore di Praiano, Anna Maria Caso, ha pubblicato questa mattina un post sul suo profilo Facebook in cui spiega che il Comune è al lavoro con l’Anas per riaprire la Strada Statale 163 nei prossimi giorni.

Di rientro dal tavolo tecnico tempestivamente convocato dal Prefetto su mia richiesta, comunico che sono stati stanziati i fondi per la somma urgenza, e che a breve avremo la possibilità di aprire il cantiere e concordare con l’Anas le modalità per riaprire la SS163. Conto che questo potrà avvenire nei prossimi giorni. Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile. Vi terrò aggiornati sulla tempistica. Ringrazio quanti, in primis il Genio Civile, per il supporto e la concreta collaborazione con il Comune di Praiano per la risoluzione del problema. E soprattutto ringrazio il Prefetto, Francesco Russo ed il Dirigente del Genio Civile, Italo Giulivo per l’apprezzamento pubblicamente rivolto nei confronti del Comune di Praiano per come ha gestito l’emergenza e per la tempestività con cui ha attivato le giuste procedure propedeutiche alla somma urgenza.