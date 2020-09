Praiano. Giovedì 3 settembre da “Donna Clelia” la premiazione di 3 ragazzi della scuola alberghiera di Agerola

Giovedì 3 settembre al ristorante Donna Clelia di Praiano, in Costiera Amalfitana, alle ore 19,00 si terrà la prima edizione della Borsa di Studio in onore di Clelia Del Gaizo. Saranno tre gli studenti della scuola Alberghiera di Agerola ad essere premiati, su indicazione della commissione esaminatrice e della dirigente scolastica, composta da Cuomo Giovanni docente di laboratorio di enogastronomia Fusco Francesco docente di laboratorio di sala e vendita Manzo Nadia docente di Lingua inglese, Naclerio Mariarosaria e Franca Capozzoli docenti di Italiano e Storia Esposito Maria Dolores docente di Economia aziendale Medaglia Anna responsabile della sede di Agerola per l’anno scolastico 2019/ 2020. Le tre ragazze ad essere risultate migliori sono Clementina Pia Zambrano, Maria Acampora e Rosa Milo.

Inoltre, saranno presenti il Sindaco di Praiano, il Direttore di Positanonews Cinque Michele e Paola D’Esposito.