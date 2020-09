Praiano. Fra venerdì e sabato potrebbe essere istituito il senso unico alternato nel tratto della SS 163 chiuso a seguito del recente incendio

Praiano. Al momento resta ancora chiuso il tratto della SS 163 Amalfitana il cui sovrastante costone è stato interessato dall’incendio che tra sabato 29 e domenica 30 agosto ha ridotto in cenere la folta vegetazione. La chiusura totale della strada sta causando enormi problemi per le tantissime persone che ogni giorno da Positano devono raggiungere Praiano e viceversa. Situazione problematica anche per i collegamenti pubblici con la Sita che ha dovuto modificare gli orari sopprimendo molte corse e deviando il percorso per Agerola, con disagi per i cittadini ed i tanti turisti che in questo caldo mese di settembre si trovano a soggiornare in costiera amalfitana.

Nel tratto interessato dalla chiusura nella giornata di oggi c’è stato un sopralluogo del Genio Civile della Regione Campania alla presenza dei vari enti (tra i quali l’Anas e la Prefettura di Salerno). E’ stato richiesto l’utilizzo di un drone che è stato messo a disposizione da un privato. L’uso del drone ha consentito di ottenere una visione generale che ha fatto luce sulla situazione attuale e potrebbe portare, già tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, alla riapertura della strada a senso unico alternato. Ovviamente al momento si tratta solo di un’ipotesi e si attende la decisione ufficiale.

Nel frattempo la strada resta chiusa lato Tritone, ovvero verso il lato Praiano. Mentre verso il lato Positano resta aperta esclusivamente per i mezzi di soccorso.