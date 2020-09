Praiano. Edificio pubblico a rischio crollo, l’interrogazione del M5S

EDIFICIO PUBBLICO A RISCHIO CROLLO A PRAIANO: INTERROGAZIONE DEL M5S

“In merito alle recenti vicende che interessano località Gavitella, l’ordinanza sindacale n.43/2020 emessa dal Vice Sindaco facente funzioni Anna Maria Caso fa emergere un quadro inquietante sul quale abbiamo chiesto alla Giunta urgenti chiarimenti”. Così affermano i consiglieri comunali del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Fiorella Fusco, Diego Cuccurullo e Arturo Terminiello: “Dall’ordinanza citata ed una serie di sopralluoghi e relazioni tecniche apprendiamo che un’intera struttura pubblica, per di più utilizzata quotidianamente dalle persone in quanto oggetto di concessioni pubbliche, tra le quali un solarium, e adiacente sia alla scala comunale di accesso alla “Gavitella Vecchia”, frequentata per lo più da residenti, sia ad una porzione di banchina utilizzata sia come passaggio sia come area di sosta per i bagnanti, è a rischio crollo. Purtroppo l’inerzia di questa amministrazione sta dando i suoi frutti, e a pagarne le spese sono in questo momento soprattutto gli imprenditori e i lavoratori del settore turistico che contano con il mese di settembre per recuperare almeno in parte le perdite causate dall’epidemia di covid-19 e dal lockdown. Ci chiediamo come si possa essere arrivati a tale stato di degrado da un giorno all’altro, senza accorgersi di nulla. Considerando anche che pochi giorni prima c’era stato un sopralluogo in quello stesso edificio per via di rifiuti abbandonati. La mancanza di un vero progetto a lungo termine per Praiano e la mancanza di manutenzione ordinaria, che denunciamo da tempo, stanno causando danni economici ed ambientali che non ci possiamo permettere.” Il gruppo consiliare ha presentato un’interrogazione urgente alla Giunta per avere ulteriori chiarimenti sulla vicenda: “Chiediamo alla Giunta un’assunzione di responsabilità in merito alla mancata manutenzione dell’edificio e ai provvedimenti emanati per la tutela della pubblica sicurezza e incolumità. L’area indicata nell’ordinanza come pericolosa non permette l’accesso alla Gavitella Vecchia, ci aspettiamo che queste prescrizioni siano fatte rispettare dalle autorità preposte alla vigilanza, altrimenti saranno le ennesime parole scritte sulla carta atte non a tutelare i cittadini bensì chi scrive le carte.

Siamo amareggiati dal vedere che la tanto decantata identità turistica si è tutelata nascondendo la polvere sotto il tappeto. È sempre più evidente agli occhi dei cittadini l’inadeguatezza di una giunta e di una maggioranza, per di più senza guida, che con le loro azioni, o forse sarebbe meglio dire omissioni, stanno presentando il conto ai cittadini.”