Praiano. Dal 17 settembre, presso la sede comunale, sarà attivo uno sportello Patronato – CAF

Praiano. Il comune, con un Avviso Pubblico (CLICCA QUI per leggere l’avviso), rende noto che presso la sede comunale è stato istituito uno sportello informativo e di raccolta documenti per la presentazione agli Enti preposti dei servizi sia fiscali (CAF) che di Patronato e Sindacali, in collaborazione con la Federazione Nazionale Agricoltura e le strutture ad essa collegate (Epas, Fna, Caf Italia, Snap, U.DI.CON, Asnali, Snalv).

La Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) presterà assistenza relativamente ai seguenti servizi:

EPAS – Servizi di Patronato e rapporti con gli Enti Inps – Inpdap – Inail;

FNA – Assistenza lavoratori agricoli, Assistenza sindacale per disoccupati e cassintegrati, Regolarizzazioni colf e badanti, Buste paga, Immigrazione;

CAF ITALIA (Centro Assistenza Fiscale) – presentazione 730, Isee, Unico, Successioni, Imu, Visure catastali;

– SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati);

DI.CON (Unione per la Difesa dei Consumatori);

ASNALI (Assistenza Liberi Imprenditori) – buste paga;

SNALV – Assistenza ai lavoratori, conciliazioni, vertenze sindacali.

Provvederà inoltre alla trasmissione telematica di tutti i modelli di dichiarazione, comunicazione e versamento, e dei modelli delle domande/istanze approvati dall’Agenzia delle Entrate anche per i soggetti giuridici diversi da persone fisiche, titolari di partita IVA:

Lo sportello sarà attivo il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, a partire dal giorno 17 settembre presse la sede del Comune di Praiano.