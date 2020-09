Praiano. Cade albero in Via Campo, a rischio tutta la S.S. 163 Amalfitana con la pioggia. A segnalare la caduta il consigliere del M5S Arturo Terminiello , per chi percorre la Statale da Praiano ad Amalfi non è l’unico rischio, ma anche dall’altro versante verso Piano di Sorrento , fogliame e pietre.