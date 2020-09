Praiano, auto parcheggiate lungo i new jersey. Residenti passano a piedi. Politica della Costiera amalfitana assente

Praiano (Salerno). Dopo l’installazione, stanotte, da parte dell’Anas, dei new jersey sulla Strada Statale 163 Amalfitana, la Costiera è totalmente divisa in due: Positano è isolata dal resto della Costa d’Amalfi e raggiungibile solo dalla Penisola Sorrentina. Sul posto, una situazione tragica. In attesa dei lavori al costone roccioso disgregatosi a seguito dell’incendio sul Sentiero degli Dei, infatti, la strada è stata sbarrata con blocchi in calcestruzzo, dal km 18,300 al km 18,600, dal Piccolo Sant’Andrea all’Hotel Tritone. Questo perché nonostante la transenna posta inizialmente a ribadire il divieto di transito, automobilisti e centauri passavano comunque.

Oggi la situazione è la seguente: fin dalle prime ore dell’alba ai bordi dei new jersey in calcestruzzo sono stati parcheggiati innumerevoli veicoli (moto e scooter) dai residenti che per lavoro o motivi familiari devono spostarsi da Praiano a Positano e viceversa. Tali residenti insieme a molti pendolari si spostano a piedi da una parte all’altra.

Ed emerge in questo caso la totale assenza di agire dei candidati della Costiera Amalfitana alla Regione Campania che restano indifferenti, fatta eccezione per i sindaci di Positano e Praiano. Dei candidati fantasma si potrebbe dire. Un’incapacità di agire nonostante Positano e Amalfi siano in ginocchio. Uno dei pochi a intervenire è stato il sindaco di Positano, Michele De Lucia, che ha contattato l’Anas.

Come già successo in passato, a pagare i danni dell’azione criminale dei piromani non è solo la natura ma anche i residenti, che si vedono gravare dai disagi derivanti dal rischio di smottamenti e frane e dalla conseguente chiusura dell’unica asse viaria disponibile. Seguiranno aggiornamenti.