Praiano. Ancora chiusa la S.S. 163, fatta l’ordinanza ai privati si cerca soluzione col Genio Civile, si spera in senso unico alternato

Praiano ( Salerno ) . Ancora chiusa al confine con Positano la S.S. 163 Amalfitana Intanto il sindaco facente funzioni Annamaria Caso ha fatto Ordinanza per la verifica e gli interventi di messa in sicurezza del costone interessato dal recente incendio sovrastante la SS. 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il Km 18,300 e il Km. 18,600, che nei giorni 29 e 30 agosto 2020 ha interessato anche il territorio del Comune di Praiano ed in particolare la località denominata “Campo” causando una situazione di rischio per le persone, animali e cose, per le possibili situazioni di pericolo di caduta di pietre e materiali dalla zona a monte del tratto della SS.163 Amalfitana.

L’Anas con Ordinanza n.500/2020 ha disposto la chiusura totale per tutti gli utenti della carreggiata al traffico sulla SS. 163 Amalfitana dal Km 18,300 al Km. 18,600 e, sulla base della predetta ordinanza, sono stati individuati le aree maggiormente colpite e i soggetti intestatari di cui alle visure catastali delle particelle interessate dall’evento.

Lo stato di fatto de quo costituisce indubbio pericolo alla pubblica e privata incolumità ed è necessario intervenire con urgenza sul tratto di costone oggetto di interdizione sovrastante la pubblica strada che, tra l’altro, costituisce l’unica arteria di collegamento con i paesi della costa d’Amalfi e della penisola Sorrentina.

Ritenendo indispensabile emettere ordinanza contingibile e urgente nei confronti dei proprietari dei terreni interessati situati a monte del tratto della SS.163 Amalfitana al fine di procedere, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, alla verifica della stabilità del costone roccioso e dei terreni interessati dall’incendio e agli eventuali interventi per la messa in sicurezza del costone e dei terreni de quo, ordina agli stessi di provvedere ad effettuare: la verifica della stabilità del costone roccioso e dei terreni interessati dall’incendio, eseguita da tecnici abilitati nell’ambito delle rispettive competenze; gli eventuali interventi per la messa in sicurezza del costone e dei terreni de quo, eseguiti da impresa specializzata, sotto la direzione di tecnico abilitato. (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza)

Una situazione assurda che ha messo in ginocchio il turismo in Costiera amalfitana, per andare ad Amalfi occorre passare per Agerola, un disagio enorme che mette in difficoltà il turismo di tutta la Costiera amalfitana, anche gli eventi a Ravello e non solo, per i lavoratori è una tragedia.

Si sta cercando di accellerare i tempi per il senso unico alternato , mentre i lavori per la messa in sicurezza dell’incendio che ha avvolto anche il Sentiero degli Dei , inizieranno da martedì.