Posticipato l’inizio dell’anno scolastico a Praiano: le scuole apriranno il 28 settembre. A Praiano, in Costiera Amalfitana, il vice sindaco f.f. Anna Maria Caso, tramite l’ordinanza n.44 del 22 settembre 2020, ha appena posticipato l’inizio delle attività didattiche per l’anno 2020/2021. Le scuole di ogni ordine e grado, aventi sede in questo comune, inizieranno le attività didattiche il giorno 28 settembre 2020 a tutela della salute degli alunni.