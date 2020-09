Positivo al Coronavirus il giornalista Pino Grazioli, ricoverato in ospedale

Pino Grazioli, giornalista dell’emittente vesuviana Paradise Tv, è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente trattato con l’ossigeno presso l’ospedale Cotugno di Napoli perché non riesce a respirare autonomamente. A dare notizia è stato stamane su Facebook il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, che ha scritto. «Un abbraccio a Pino Grazioli ricoverato al Cotugno. L’ho sentito al telefono poco fa, purtroppo è positivo al Covid e ha una insufficienza respiratoria. Forza Pino tieni duro.». Grazioli è conosciuto anche per essersi occupato qualche tempo fa dei roghi tossici ed aver quindi “invaso un territorio” in cui non sarebbe dovuto entrare, ottenendo infatti come conseguenza, la reazione dei delinquenti che lo hanno malmenato, costringendolo alle cure ospedaliere. Guarisci presto Pino!