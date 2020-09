Positano / Vico Equense. Due incidenti che hanno visto coinvolte le moto a Tordigliano

Positano / Vico Equense. Due incidenti che hanno visto coinvolte le moto . Siamo al confine fra la provinca di Napoli e Salerno, fra Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, nei tornanti della S.S. 163 da Piano di Sorrento a Positano non passa fine settimana estivo senza almeno un incidente che vede motociclette o ciclomotori e scooter coinvolti. Ma non siamo per la criminalizzazione della categoria, così come esistono conducenti di moto spericolati, così vi sono conducenti di auto, le moto sono oggettivamente meno sicure.

Questi gli incidenti di oggi

Il primo nel tardo pomeriggio .

Positano, costiera amalfitana. Incidente sulla statale 163 “amalfitana”. Il soggetto coinvolto nell’incidente è un motociclista, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono comunque giunti i carabinieri per le dovute verifiche e accertamenti del caso.

L’episodio si è verificato in concomitanza ad un altro incidente nella galleria tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, per il quale non sono stati registrati gravi danni a persone o cose.

Il secondo incidente in serata

Il secondo incidente è avvenuto nei pressi dello stesso incidente del pomeriggio. Lungo il tratto di strata pietrisco che non sappiamo se proveniente dalle frane provocate dai “cinghiali” dell’anno scorso o altro pietrame caduto nei giorni scorsi, rientriamo nella normalità ma è opportuna una continua manutenzione da parte dell’Anas.

Non essendoci stati feriti gravi non abbiamo approfondito le dinamiche che verranno definite dagli interessati e dai carabinieri di Vico Equense sul posto, a tal proposito facciamo i complimenti agli uomini dell’Arma perchè li abbiamo visti fino a tarda serata a controllare il traffico e garantire la sicurezza stradale .

Ma è utile che i nostri lettori sappiano che continuano a esserci incidenti e in particolare concentrati in questa area, questo tipo di informazione riteniamo serva.

Invitiamo tutti i guidatori ad affrontare queste strade con la massima prudenza, in particolar modo ai moticiclisti, non per criminalizzarli, ma perchè per motivi statistici sono tantissimi gli incidenti che li vedono protagonisti, ripetiamo ci sono tantissime persone serie e coscienzione, poiché il pericolo è sempre dietro l’angolo sopratutto in questi tornanti dove sono concentrati moltissimi incidenti alcuni, purtroppo, mortali.