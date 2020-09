Positano. Via Boscariello, fra discariche, cacche di cani e spazzamenti radi . Questo è l’ultimo post

Ieri 02/09/2020 via Boscariello la discarica in foto è esistente da molto prima del lockdown, più a monte di questa discarica troviamo un deposito di bombole del gas, insieme a una enorme lettiera a cielo aperto. Da premettere che la suddetta via e’ una dei principali accessi al paese. Speriamo che il prossimo sindaco/a dopo i festeggiamenti dell’insediamento, possa tra le tantissime cose da mettere a posto, di poter sistemare lo scempio che questa arteria riserva e da’ il benvenuto a migliaia di turisti del nostro bel paese.

Foto 2 di 2