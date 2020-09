Positano. Venerdì 11 settembre l’incontro con Salvatore Cimmino, impegnato per i diritti delle persone con disabilità. Venerdì 11 settembre 2020, alle ore 19.00 al Ristorante Pupetto a Fornillo di Positano, in Costiera Amalfitana, si terrà l’incontro pubblico per l’abbattimento delle barriere architettoniche con Salvatore Cimmino.

Salvatore Cimmino, da sempre impegnato per i diritti delle persone con disabilità, conosciuto per le sue traversate in mare. Sarà nostro ospite per raccontarci la sua storia, le sue esperienze e il suo impegno nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche, venerdì 11 settembre al Ristorante Pupetto alle ore 19:00.

Siete tutti invitati a partecipare.