Vacanze a Positano per Madeleine Schneider-Weiffenbach. Blogger e pilota da 1,1 milioni di follower su Instagram

Costiera amalfitana. La bellissima pilota, attualmente blogger, Madeleine Schneider-Weiffenbach si sta godendo qualche giorno di vacanza a Positano insieme al marito Iqbal Gran e al loro figlioletto. Seguitissimo il suo profilo Instagram con nickname “Pilot Madeleine”: un pubblico di 1,1 milioni di follower. Ed è proprio su Instagram che Madeleine ha condiviso gli scatti di questi giorni di relax nella città verticale.

“Tornare in questo posto da sogno dopo 3 anni sembra piuttosto surreale. Positano è bella come sempre”, ha scritto la blogger sotto una delle foto. Giro in barca lungo la costa, cene romantiche, passeggiate tra i vicoli suggestivi: il trio non si è fatto mancare nulla. Ma scopriamo qualche informazione in più su Madeleine. Per adesso preferisce essere una blogger di viaggi, anziché lavorare per una compagnia aerea low cost e i risultati le danno ragione. Non rinuncia ai suoi sogni e non accetta neppure compromessi la tedesca Madeleine Schneider-Weiffenbach, pilota d’aereo disoccupata che grazie alle immagini postate su Instagram e sul suo blog da diversi angoli del pianeta non solo ha trovato un nuovo lavoro, ma è diventata anche un fenomeno sul web..

Questa ragazza di Monaco di Baviera attende la sua grande occasione nel mondo dell’aviazione civile, ma intanto si diverte girando il mondo. Come ha raccontato al «Daily Mail» la sua principale aspirazione resta quella di lavorare nel mondo dell’aviazione: «Desidero diventare pilota da quando avevo dodici anni — spiega al tabloid britannico —. È una passione di famiglia visto che due dei miei cugini sono piloti. Ho terminato l’addestramento qualche anno fa, ma da allora non ho trovato buone occasioni di lavoro. Dopo aver frequentato un master in business administration, ho deciso di lanciare il mio blog di viaggi. Con esso riesco a vivere e non lo abbandonerò mai per lavorare in una compagnia low-cost. Se un giorno però mi si presenterà una vera opportunità nel mondo dell’aviazione non me la lascerò scappare».