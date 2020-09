Positano, un cittadino coraggioso: “Sono negativo ma resto in isolamento”

Positano. Riportiamo lo sfogo di un cittadino di Meta che vive nella città verticale. Un comandante di navi appena tornato da Taiwan che nonostante l’esito negativo di diversi tamponi resta in isolamento a casa di un amico per tutelare amici e parenti. Finché non arriveranno indicazioni dall’Asl il cittadino rimarrà isolato. La sua responsabilità e comportamento dovrebbero essere d’esempio a molti. Ecco le sue parole in un post Facebook.

“Salve sono un marittimo, sono un comandante di navi e sono rientrato domenica da Taiwan. Ho fatto il tampone prima della partenza e subito dopo il mio arrivo in Italia. Entrambi i casi negativo anche se qualcuno, da buon paesano, ha diffuso la notizia che ero positivo. Il mio tampone è negativo. Tampone fatto lunedì, non ne avevo “quasi dubbi”. Ripeto ho fatto il tampone lunedì e giovedì sera tramite amicizie (ripeto tramite amicizie) mi è stato detto che è negativo. Nonostante ciò continuo a stare in quarantena. Sì, sono in quarantena. Non mi sono permesso di lasciare la casa, che un carissimo amico mi ha messo a disposizione. Ho paura anche di mettere la spazzatura fuori. Io mi ritengo una persona responsabile e fino a quando l’ASL o il comune di appartenenza non mi darà precise comunicazioni se posso o meno interrompere la quarantena io non lo farò mai. Ma so di gente che purtroppo si rifiuta anche di fare il tampone. Ricordate che il tampone e l’isolamento possono salvare tante persone specialmente di una certa età e tutti noi abbiamo genitori o nonni anziani. Non piangiamoli per la nostra stupidità”.