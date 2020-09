Positano. Ufficialmente aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Torneo dei Rioni! Chi sarà eletto nuovo campione di Positano? Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il quinto torneo dei rioni edizione 2020, che inizierà ai primi di novembre e segnerà i nuovi campioni di Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

La quota di iscrizione sarà di 20 euro, comprensiva di maglia ufficiale e si pagheranno soltanto le singole partite giocate.

Quest’anno ad arbitrare ci saranno arbitri federali.

La formazione delle squadre verrà fatta nel seguente modo: verrà estratto un capitano per squadra, che con un’asta (come il fantacalcio) formerà la sua squadra. Ogni partita durerà cinquanta minuti, con due tempi da 25 minuti; nella fase finale, in caso di pareggio, si disputeranno direttamente i rigori. Le sostituzioni saranno illimitate.

L’età per partecipare va dai 18 anni (compiuti nell’arco dell’anno) ai 99 anni.

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO TASSATIVAMENTE IL 5 OTTOBRE ALLE ORE 20.30.

Lo scopo del torneo sarà esclusivamente quello di divertirsi “perché divertirsi è l’unica cosa che conta”.

Per le iscrizioni rivolgersi presso:

Giovanni (itinerante) 3351745937

Boutique Rino 3387501075