Positano. Udienza per l’opposizione all’archiviazione del procedimento di una casa a Nocelle. Come anticipato oltre un anno fa da Positanonews, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, c’era un’inchiesta in corso in merito ad un presunto abuso di ufficio.

La novità è che c’è stata la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero e ora c’è l’opposizione da parte della parte interessata alla richiesta di archiviazione per aver negato il condono. Si tratta di un fabbricato a Nocelle della famiglia Casola vicino alla Chiesa. La famiglia Casola, infatti, ha sporto una denuncia in quanto ritiene che fosse legittimo avere il condono.

Il Pubblico Ministero, però, già aveva espresso l’intenzione di archiviare, rispetto alla quale c’è, adesso, stata l’opposizione.