Positano: tappa del sindaco Guida e l’ambasciatore Eydar alla Villa Romana

Positano (Salerno). Dopo la notizia riportata alcune ore fa da Positanonews, in cui il neo sindaco Giuseppe Guida incontrava per la prima volta l’ambasciatore d’Israele in Italia, Dror Eydar, questi hanno fatto tappa alla Villa Romana. Inutile raccontare dell’evidente entusiasmo descritto dal volto dell’ambasciatore, che ha visitato per la prima volta in assoluto l’unicità del sito archeologico positanese.

Oggi ho accolto con grande entusiasmo Dror Eydar l’ambasciatore d’Israele in Italia – dice il sindaco Giuseppe Guida -. Dopo una passeggiata sul sentiero degli dei ha potuto ammirare anche le meraviglie della nostra Positano e in particolare della villa romana. Abbiamo avuto un lungo colloquio che ci ha dato l’opportunità di conoscerci e raccontarci dei nostri paesi, l’ambasciatore ed il suo Entourage sono rimasti molto colpiti dalla bellezza di Positano ed infatti ci siamo salutati con la promessa di ritrovarci presto.