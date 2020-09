Positano. Stasera comizi finali delle liste, una campagna innovativa dove è emerso instagram

Positano ( Salerno ) . Questa sera si tengono i comizi finali delle liste che esprimeranno il futuro sindaco di Positano “Su per Positano” con Gabriella Guida candidato sindaco e “L’Alba della Libertà” con Giuseppe Guida candidato sindaco. Entrambi i comizi, come da tradizione, si chiudono verso la Spiaggia Grande, in Piazza Gioia “Su per Positano” e in Piazza dei Racconti “L’Alba della Libertà”.

E’ stata una campagna elettorale tutto sommato serena questa della perla della Costiera amalfitana, se ci si confronta con le vicine Amalfi e Sorrento, anche innovativa, rispetto anche ad altre della Campania.

I social network la fanno da padrone anche in questo caso, ed è emerso in particolare instagram, è qui , nelle storie e nei commenti e nei video.

Utilizzato meno facebook, che però raggiunge molte più persone, e nessuno ha usato la diretta per i comizi , che avrebbe portato maggiore engagement del pubblico, ma forse anche più rischi rispetto sia agli errori che si potevano commettere sia alla libertà di commentare difficile da controllare.

Sono anche i video che sono entrati in campo qui a differenza di Maiori e Amalfi a Positano tutti hanno fatto il loro video di presentazione. E’ venuta meno la piazza , per il Covid e per la stagione turistica avanzata dove molti lavoravano, la partecipazione rispetto al passato non è stata massiccia.

Probabilmente ci rifaremo stasera, ma sempre con la mascherina e il distanziamento sociale, che tutti hanno rispettato.

Un grande in bocca al lupo a tutti… E viva il lupo.