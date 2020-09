Positano (Salerno). Splendida mattinata per il primo sabato di settembre. Il mare luccica e molti yacht godono del panorama mozzafiato della città verticale. Tra questi, c’è il Sailing Vessel britannico Gael. Spicca anche Silver Dream, un noto yacht costruito nel 2001 da Warren Yachts. Precedentemente chiamata Slipstream, i suoi interni lussuosi sono stati progettati da Thomas Hamel e il suo stile esterno è di Dubois.

La disposizione interna di Silver Dream può ospitare fino a 10 persone in 5 camere, tra cui una suite padronale, 2 cabine matrimoniali e 2 cabine doppie. È inoltre in grado di trasportare a bordo fino a 9 membri dell’equipaggio per garantire un’esperienza di yacht di lusso rilassata. Lo stile senza tempo, i bellissimi arredi e i sontuosi posti a sedere sono presenti in tutta la struttura per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

In mare, ci sono poi il bellissimo Polaris Yacht, il Ragnar e L’Elisir. Ma soprattutto, c’è anche lo yacht Freccia D’argento, di proprietà di Mercedes. Vicino alla costa, anche Positano Jet, l’imbarcazione della Lucibello che assicura il collegamento di linea con Capri partendo da Amalfi e Positano. L’orario prevede diverse corse giornaliere a partire dal mese di aprile fino a metà ottobre.