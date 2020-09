Positano. Sono tre i casi Covid nella struttura, derivanti dall’esterno. Situazione circostritta e sotto controllo

Positano ( Salerno ) . Sono tre i casi Covid nella struttura, derivanti dall’esterno. Situazione circostritta e sotto controllo, ad annunciarlo, con grandissima responsabilità e trasparenza, da encomiare per la loro professionalità e serietà, gli stessi titolari della struttura

Per bruciare i tempi, abbiamo già tutti provveduto ad effettuare i tamponi presso un laboratorio accreditato, ottenendo i risultati esposti. Abbiamo contestualmente attivato le procedure stabilite, contattando il nostro Sindaco e l’ASL di riferimento, che ci ha posto in isolamento e si attiverà prima possibile per i tamponi di conferma.

Come avrete tutti già saputo, la Taverna del Leone ha registrato 3 casi Covid-19 tra il suo staff tra la giornata del 2 e del 3 Settembre 2020. Purtroppo, nonostante le massime procedure di sicurezza adottate, di cui tutti siete testimoni, il virus ha bussato anche alla nostra porta, seppur, fortunatamente, in maniera asintomatica al momento.

Stiamo controllando e monitorando la situazione, adottando le misure di sicurezza previste, di concerto con le Autorità, e contiamo di riaprire quanto prima in totale serenità! In bocca al Leone a noi,

Famiglia Guida

E così anche la perla della Costiera amalfitana, dopo essere stato l’unico comune al di sopra dei tremila abitanti senza casi di coronavirus covid-19 in Campania finora, si ritrova dei contagiati, ma tutti asintomatici e in buona salute ( e questo dovrebbe far riflettere sulla portata e gli effetti del virus rispetto all’inizio ) , anche qui dopo Maiori, Amalfi, Ravello, Praiano, Tramonti e Cetara i casi sono venuti dall’esterno. In ogni caso siamo nell’ordine di numeri bassissimi, rispetto ad altre aree circostanti, che dimostrano che questa è una delle aree più sicure d’ Italia con aziende serie.

Intanto i tamponi effettuati potrebbero non essere confermati, staremo a vedere. Si invita alla calma e ad evitare psicosi e paranoie, il caso di Piano di Sorrento, per esempio, è stato emblematico, su oltre 4 mila test nessuno della Penisola sorrentina è stato confermato positivo.

Da parte di tutta Positanonews un affettuoso abbraccio