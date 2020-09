Positano ( Salerno ) . Nelle ultime ore si alza lo scontro. Su per Positano attacca “Promesse disattese” L’Alba della Libertà risponde “Siete un pollaio”.

“Un Peppe Guida , il candidato sindaco dell’Alba della Libertà, inedito a Montepertuso che ha attaccato i candidati di Gabriella Guida “Sono laureati , in urbanistica , in giurisprudenza in altro .. Un pollaio ben assortito che oltre a cantare non può fare nient’altro… La laurea non serve a nulla se alla base non c’è rispetto, umiltà ed esperienza, e ve lo dice un laureato dicono che sono giovani con un modo nuovo di fare politica, sono più vecchi dei vecchi che gli sono alle spalle e che non hanno avuto il coraggio di scendere in campo e si sono serviti di facce nuove da usare..” Insomma un attacco duro con Michele De Lucia, il sindaco in carica, che attacca “Se vedono dei reati li denunciassero.. Noi siamo abituati con i fatti, in Giunta abbiamo approvato un progetto per 80 posti auto con la Gemar di Piano di Sorrento, dati con la pertinenzialità e una struttura su due piani di 400 metri quadri..”

Una replica a Gabriella Guida, che la sera prima aveva detto ” Noi facciamo la politica delle persone e non degli interessi di pochi. È vero, delle cose buone sono state fatte e noi vogliamo tutelare ciò che di buono è stato fatto, ma è stato davvero troppo poco… in dieci anni hanno disatteso troppe promesse, mancano parcheggi, il servizio pubblico è carente..”

Ma non è solo nei comizi che si sta infuocando la campagna elettorale su Facebook appare “Lucariello” un profilo falso che mette video ironici di sfottò con retroscena politici ed è apparso un video di Peppe Fusco “Peppe Girella” che doveva essere un candidato sindaco a supporto dei candidati di Super Positano “Io , Domenico Marrone e Lorenzo Cinque per vari motivi non ci siamo candidati , ci sono loro”

Altro tema di scontro è quello del “Museo del Viaggio” che il candidato Collina vorrebbe come spazio per la musica per i giovani e Guida risponde che “E’ un laboratorio per la Villa Romana”, attaccando duramente anche in questo caso.

“Ci dispiace ancora una volta notare quanto alcuni membri della compagine avversaria siano semplicemente accecati e poco informati – dicono dall’Alba della Libertà .

Uno dei candidati, nel tentativo di catturare “mediaticamente” i propri coetanei ha definito il museo del viaggio “un deposito della Villa Romana”.