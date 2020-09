Positano semaforo sulla Ss163 a Carcarone, a Praiano disagi fino a lunedì

Positano (Salerno). Spuntan come i funghi i semafori sulla SS163 Amalfitana. Questa notte in direzione Piano di Sorrento un località “Carcarone”, dove sta il deposito. Si tratta dell’istituzione del senso unico alternato con l’apposizione di new jersey che restringono la carreggiata. A Praiano ricordiamo che è chiusa la SS163 dalle 8 alle 18, rimane aperta la sera e la notte e anche tutto il fine settimana, sabato e domenica, sempre con semaforo a senso unico alternato, da lunedì, in tempo per la scuola, dovrebbe riaprire, ma aspettiamo ancora comunicazioni ufficiali. La SITA passa per Amalfi la mattina e la sera, poi percorsi e orari alternativi con la chiusura.