Positano salvata dal veterinario la gatta del rione Chiesa Nuova

Positano ( Salerno). Gli animalisti presenti e sensibili in Costiera amalfitana “Oggi abbiamo avuto una emergenza … portiamo la gatta dal vet…. questa gatta è una randagia che girovagava x il rione chiesa nuova….. una nostra volontaria Maria Arpino la teneva monitorata …. due gg non la vedeva più e stanotte l ha trovata insanguinata vicino casa sua!!! Ma come voi sapete veterinari è il fantomatico numero verde di notte non esistono quindi stamattina di corsa dal vet!!!! Bene…. la gatta aveva partorito e chissà dove li avrà fatti ( saranno certamente morti) in più gli è stata diagnosticata una grave infezione all utero!!!!! Questo è di monito a chi non sterilizza il proprio gatto padronale è x chi butta x strada i gattini che poi da grandi fanno questa fine!!!!! Arrivo al dunque….. ci siamo ….. cerchiamo di aiutare tutti sempre x quanto ci possiamo permettere come tempo e denaro !!!! Vi chiediamo di aiutarci oltre come avvistamenti è come adozione anche economicamente!!!!! Noi ce la mettiamo tutta ….. aiutateci!!!!! X finire spesa x il vitto e x alloggio( lettiere)!!! Tutto questo tran tran con quasi 30 gradi!!!!! Il post lo faccio x sensibilizzare il grande problema di randagismo che abbiamo nel nostro comune!!!! Ora ci vorrebbe il video della Loren …… che dice…… AIUTATEM!!!!!!! Ma nn lo so mettere😊 Cristina Aiello “%