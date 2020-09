Positano, Romano Costruzioni al lavoro per la nuova casa Comunale. La lettera dell’amministratore

Positano. Romano Costruzioni è al lavoro per la costruzione della nuova casa Comunale. L’amministratore della società ci tiene a condividere con Positanonews una sua lettera.

“Una storia d’amore con Positano”.

“Non ho neanche iniziato a scrivere questa lettera, che la commozione ha già preso il sopravvento…. Martin Luther King diceva “IO HO UN SOGNO”. Anche io, nel mio piccolo, ho coltivato un sogno sin da bambino che grazie all’impegno e alla dedizione per il lavoro ho potuto portare a compimento. Sono fiero di aver realizzato un lavoro così importante e bello, soprattutto perché sono legato a questa meravigliosa città e ai positanesi da un profondo amore. Conosciuta in tutto il mondo, grazie ai tanti pittori che l’hanno immortalata nelle loro opere, Positano è un angolo di paradiso, non ho usato questo termine a caso “angolo di paradiso” considerando che persino la Vergine Maria volle essere lasciata su queste sponde, così come dice la leggenda, e chi siamo noi per contraddirla???!!! Si dice che ciò che facciamo nella vita, in qualche modo, rappresenta ciò che lasciamo alle generazioni future, ciò che lascio, è quest’opera che ha comportato sacrifici, impegno e non poche difficoltà, affinché si potesse giungere a questo bellissimo giorno. Non poche sono le persone che hanno dovuto sopportare i miei umori altalenanti ed è con loro che voglio condividere la gioia di oggi. Tutto lo staff tecnico, i miei operai, il Progettista e Direttore dei lavori Arch. Diego Guarino, l’Amministrazione comunale, il Sindaco Dott. Michele De Lucia, Ufficio Tecnico, Ing. Raffaele Fata, Assessore Lavori Pubblici Antonio Palumbo, ma soprattutto le persone a me care. Sono orgoglioso di lasciare questo edificio ai positanesi.