Positano ricorda Arturo Aiello: la commovente fiaccolata di ieri notte in spiaggia

Tutta la città verticale commossa per il ricordo di Arturo Aiello. Ieri erano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla sua scomparsa, da quando era in sella alla moto nel suo paese, Vico Equense, e si è trovato coinvolto in un terribile incidente che lo ha portato via dalla vita che tanto amava.

Arturo è stato ricordato con una fiaccolata in spiaggia a Positano. La città verticale era come una seconda casa per lui, poiché lavorava al Ristorante Rada ed era conosciuto e apprezzato da molti.

Intanto, ricordiamo, questo pomeriggio alle 17:30 si terrà la messa in suffragio presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Ticciano di Vico Equense.

Il nostro pensiero va alla famiglia, affranta dal dolore. Non ci si abitua mai alla morte di un figlio, ma speriamo che il nostro messaggio di cordoglio possa essere di leggero conforto.