Positano, quel settembre che non ti aspetti. Tra turisti e yacht in mare

Positano. Contrariamente a quello che molti si attendevano, vista la complessa situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19, il mese di settembre si sta dimostrando più proficuo e movimentato del previsto per la città verticale. Il weekend appena concluso ha visto non solo molti turisti tra le vie di Positano ma anche tanti yacht in mare: Gael, Silver dream, Polaris yacht, il Ragnar e L’Elisir.

Si diceva che a causa del virus e dei contagi in salita il turismo in Costiera Amalfitana si sarebbe fermato subito dopo Ferragosto, ma il flusso di persone sta dimostrando il contrario. Complice anche le ottime condizioni climatiche. Moltissimi sono anche i vip che stanno scegliendo di godersi qualche giorno di relax, l’ultima in ordine cronologico Manuela Arcuri.