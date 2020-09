Positano, primo incontro ufficiale del sindaco Giuseppe Guida con l’ambasciatore israeliano Droy Eydar

Positano ( Salerno ) . Il neoeletto sindaco Giuseppe Guida ha avuto oggi il suo primo incontro ufficiale nella veste di primo cittadino accogliendo nella città verticale l’ambasciatore israeliano Droy Eydar. Il sindaco ha atteso il gradito ospite in Piazza Thurnau in un pomeriggio illuminato dal pallido sole che fa risaltare la bellezza del paesaggio. L’ambasciatore non è nuovo a visite nella perla della Costiera amalfitana e si è intrattenuto in un colloquio cordiale con il primo cittadino. Qui a Positano “Città Rifugio” per gli Ebrei , prima ancora di Israle, c’ è stato un incontro molto profondo e cordiale . Domani approfondiremo la notizia e vi offriremo ulteriori dettagli con le impressioni del sindaco.

“Uno dei modelli con cui sono cresciuto – ha commentato Eydar – è il rabbino Yaakov Herzog, un acuto intellettuale che ha coraggiosamente rappresentato Israele a livello internazionale in vari ruoli. Il suo libro ” Un popolo che dimora da solo ” ha rappresentato molto per la mia formazione. Ringrazio il primo ministro Netanyahu per avermi dato l’opportunità di servire il mio Paese all’estero. E come ricercatore di storia e letteratura, lo ringrazio doppiamente per avermi dato il privilegio di rappresentare lo stato di Israele a Roma, con tutto il bagaglio diplomatico, nazionale e religioso tra i due popoli che risale a migliaia di anni. Un impegno che mi riempie di orgoglio ed al quale dedicherò tutte le mia energie e tutte le mie conoscenze in modo da poter rappresentare fedelmente e con coraggio Israele”.

Dror Eydar, 51 anni, editorialista leader del quotidiano israeliano Hayom, è un docente popolare in Israele e in tutto il mondo. Eydar ha un dottorato di ricerca nella letteratura ebraica dell’Università di Bar Ilan. In precedenza, ha studiato per 5 anni in High Yeshiva e ha servito come medico da combattimento nella brigata Golani.

Ha insegnato in molte università e college in Israele, oltre a pubblicare centinaia di articoli e saggi su politica, cultura popolare, religione, storia, miti e lingua. Inoltre, pubblica opere originali di poesia e prosa. È co-fondatore di The Second Sionist Revolution Circle, un gruppo di intellettuali israeliani conservatori. È anche membro di “The Liaison Committee”, un’iniziativa ebraico-cristiana israeliana.

Eydar è l’autore di Alterman-Baldudire; Parigi – Tel Aviv: Urbanismo e mito nella poesia di Nathan Alterman e Charles Baudelaire (2003), e L’ultimo dei poeti del Signore – Mito, etica e mistica nelle opere letterarie di Yosef Zvi Rimon, (2009).