Positano. Primo caso di Covid nello staff di un ristorante “Adottati tutti i protocolli, situazione monitorata” Un abbraccio da Positanonews

Positano ( Salerno ) Primo caso di coronavirus Covid-19 a Positano , da parte di una persona dello staff originaria di Vico Equense, che avrebbe avuto il contagio da uno stretto congiunto che era ricoverato in ospedale, ma sta bene.

Con questo, i positivi al Covid in Costa d’Amalfi arrivano a cinque: con Positano, che finora è stato l’unico paese in Campania oltre i tre mila abitanti a non registrare contagi, due a Ravello, due a Vietri sul Mare, uno a Maiori , ma tutti stanno bene

La notizia girava da questa mattina , Positanonews ha voluto sentire direttamente lo staff

“Come avrai forse già saputo, la Taverna del Leone ha registrato il suo primo caso di Covid-19 tra il suo staff – ci dice Giuseppe – . Purtroppo, nonostante le massime procedure di sicurezza adottate, di cui tutti siete testimoni, il virus ha bussato anche alla nostra porta, seppur, fortunatamente, in maniera asintomatica al momento.

Abbiamo attivato le procedure necessarie, contattando il nostro Sindaco e l’ASL di riferimento, che ci ha posto in isolamento e si attiverà prima possibile per i tamponi. Intanto, per bruciare i tempi, abbiamo già tutti provveduto ad effettuare i tamponi presso un laboratorio accreditato, e siamo in attesa dei risultati.

Stiamo controllando e monitorando la situazione, adottando le misure di sicurezza previste, di concerto con le Autorità, e contiamo di riaprire quanto prima in totale serenità!

In bocca al Leone a noi”

Un forte caro abbraccio a tutti voi da Positanonews e in bocca al Leone