Positano/Praiano. Sospiro di sollievo per gli studenti del turistico: a scuola dal primo ottobre ai Colli di Fontanelle.

Doppia buona notizia per Positano e Praiano, cittadine della Costiera Amalfitana: gli studenti del turistico torneranno a frequentare le lezioni a partire dal primo ottobre nel plesso dell’istituto dei Colli di Fontanelle di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, e senza essere divisi. Sospiro di sollievo, dunque, per gli studenti della Costa d’Amalfi.