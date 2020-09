Positano-Praiano. Riaperta a senso unico alternato la SS 163, ma la Sita ancora non passa. Ecco l’ordinanza

Positano-Praiano. Nel pomeriggio di oggi è stata riaperta la Strada Statale 163 Amalfitana nel tratto interessato dai lavori di bonifica per la messa in sicurezza del costone roccioso interessato di recente da un incendio che ha distrutto la vegetazione favorendo eventuali fenomeni di smottamento (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza). Il tratto in questione (dal chilometro 18,300 al 18,600) sarà percorribile a senso unico alternato è l da oggi pomeriggio e per tutto il fine settimana. La transitabilità sarà regolata da semaforo.

Purtroppo il problema della chiusura persiste per i mezzi di trasporto pubblico e, in particolare, per gli autobus della Sita che permettono un collegamento dei vari paesi della costiera amalfitana e che, a causa dell’interruzione stradale, hanno modificato le proprie corse deviando per Agerola molti mezzi provenienti da Amalfi in direzione Sorrento e viceversa e garantendo un numero limitato di corse sulla tratta Positano-Sorrento e Sorrento-Positano. Persiste, quindi, il disagio per gli utenti della Sita in attesa di un ripristino regolare delle corse.